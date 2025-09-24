Захарова сыронизировала над исчезновением аккаунта телеканала «Дождь» в X

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала удаление аккаунта телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) в социальной сети X.

Она в шутку допустила, что это могло произойти из-за отсутствия у данного СМИ денег от Агентства США по международному развитию (USAID).

«Хочется подробностей: рука Кремля, «Новичок» или USAID не покрошил?» — написала дипломат.

До этого аккаунт «Дождя», где было свыше двух млн читателей, оказался удален в X. Российский медиаэксперт Георгий Лобушкин предположил в своем Telegram-канале, что причиной могло стать то, что телеканал не заплатил своему СММ-менеджеру.

В июле Следственный комитет (СК) РФ завел уголовные дела против главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) и журналистки Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

Ранее у «Дождя» сменился генеральный директор.