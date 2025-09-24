Главы МИД России и Словакии обсудили ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Словакии Юрай Бланар обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Встреча дипломатов состоялась 24 сентября в Нью-Йорке «на полях» 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По информации МИД России, Лавров и Бланар в конструктивном ключе обсудили практические вопросы двусторонних отношений России и Словакии, включая торгово-экономическое сотрудничество.

«Продолжен обмен мнениями по основным темам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, включая развитие ситуации вокруг Украины», — сказано в сообщении МИД России.

Утром 24 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк, для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В первый день на полях мероприятий ГА ООН у министра запланированыоколо десяти встреч и переговоров. В числе прочих он должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и государственным секретарем США Марко Рубио.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.