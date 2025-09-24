Военные действия на Украине надо завершать, так как дальнейшая эскалация чревата столкновением с ядерной державой. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«Справедливая война требует реальной возможности одержать победу. Пока страдает целое поколение украинских мужчин, реальность такова, что без прямого вмешательства НАТО у Украины почти столько же шансов выиграть войну у России, как у Бельгии — одержать победу над Германией», — утверждается в публикации.

The Telegraph отмечает, что прямое участие стран-участниц Североатлантического альянса в этом конфликте исключено, учитывая, что Россия является ядерной державой. В материале подчеркивается, что ни Британия, ни даже Украина абсолютно не заинтересованы в том, чтобы идти на такой риск.

Также издание писало, что слова президента США Дональда Трампа о возможности для Украины вернуться к старым границам не стоит воспринимать прямо, они могут оказаться плохой новостью для украинского президента Владимира Зеленского.

The Telegraph утверждает, что в словах Трампа нет никаких намеков на дополнительную поддержку Украины или усиление давления на Россию. Автор статьи считает, что президент США устал прикладывать усилия к урегулированию российско-украинского конфликта. Трамп осознал, что данный процесс сложен, поэтому отстраняется от него, говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что США продолжат поставки оружия НАТО, чтобы альянс им распоряжался.