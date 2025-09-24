СМИ объяснили слова Трампа о возвращении границ Украины для Зеленского

Слова президента США Дональда Трампа о возможности для Украины вернуться к старым границам не стоит воспринимать прямо, они могут оказаться плохой новостью для президента республики Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegraph.

В публикации отмечается, что заявление Трампа является «уроком правильной подачи информации».

«Вместо того, чтобы обещать Украине новую поддержку или активизировать действия в отношении России, Трамп, похоже, передает инициативу в руки Европы и НАТО», — утверждает издание.

В словах Трампа нет никаких намеков на дополнительную поддержку Украины или усиление давления на Россию. Автор статьи считает, что президент США устал прикладывать усилия к урегулированию российско-украинского конфликта. Трамп осознал, что данный процесс сложен, поэтому отстраняется от него, говорится в публикации.

До этого Трамп заявил, что США продолжат поставлять вооружения странам НАТО, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению.

Ранее Трамп высказался о потенциале ООН.