На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ объяснили слова Трампа о возвращении границ Украины для Зеленского

Telegraph: слова Трампа о старых границах Украины не стоит воспринимать прямо
true
true
true
close
Shannon Stapleton/Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о возможности для Украины вернуться к старым границам не стоит воспринимать прямо, они могут оказаться плохой новостью для президента республики Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegraph.

В публикации отмечается, что заявление Трампа является «уроком правильной подачи информации».

«Вместо того, чтобы обещать Украине новую поддержку или активизировать действия в отношении России, Трамп, похоже, передает инициативу в руки Европы и НАТО», — утверждает издание.

В словах Трампа нет никаких намеков на дополнительную поддержку Украины или усиление давления на Россию. Автор статьи считает, что президент США устал прикладывать усилия к урегулированию российско-украинского конфликта. Трамп осознал, что данный процесс сложен, поэтому отстраняется от него, говорится в публикации.

До этого Трамп заявил, что США продолжат поставлять вооружения странам НАТО, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению.

Ранее Трамп высказался о потенциале ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами