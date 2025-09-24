В США назвали виновных в срыве Стамбульских договоренностей в 2022 году

Неподписание мирного договора в Стамбуле три года назад является провалом политики США и Европы. Такое мнение ТАСС выразил американский экономист Джеффри Сакс на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что мир на Украине мог наступить в любой день, если бы в 2022 году было подписано мирное соглашение в Стамбуле. Экономист подчеркнул, что оно уже лежало на столе.

«То, что могло бы быть миром, продолжается войной, и это провал американской политики и провал европейской политики», — сказал Сакс.

До этого глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил, что три года назад мирные договоренности сорвались из-за совета западных стран не заниматься «эфемерными гарантиями безопасности». При этом президент Украины Владимир Зеленский, как пишет газета Time, тогда был готов согласиться на мир в обмен на территории. Взамен Украина должна была отказаться от планов по вступлению в НАТО и принять статус «постоянного нейтралитета». Однако в конце апреля 2022 года переговоры сорвались, в том числе из-за позиции европейских стран и США, отметил Арахамия.

Ранее Сакс назвал абсурдными и опасными заявления Трампа по Украине.