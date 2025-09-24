Лавров начал встречу с главой МИД Словакии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН начал встречу с коллегой из Словакии Юраем Бланаром, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«[Министр иностранных дел России] Сергей Лавров проводит встречу с Министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром «на полях» мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в публикации ведомства.

До этого Лавров провел встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер.

Утром 24 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью Йорк, для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В первый день на полях мероприятий ГА ООН предстоит около десяти встреч и переговоров. В частности, он должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и государственным секретарем США Марко Рубио.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.