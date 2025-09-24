Захарова сообщила о первой встрече Лаврова в рамках его визита в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита на Генеральную Ассамблею (ГА) ООН в Нью-Йорке проводит встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Об в своем Telegram-канале этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По его словам, эта встреча стала первой в рамках визита министра на Генассамблею ООН.

Утром 24 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью Йорк, где примет участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Захаровой, министру в первый день на полях мероприятий ГА ООН предстоит около десяти встреч и переговоров. В частности, он должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и государственным секретарем США Марко Рубио.

17 сентября Лавров обвинил Гутерриша в невыполнении требований Устава ООн.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.