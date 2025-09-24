На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова сообщила о первой встрече Лаврова в рамках его визита в Нью-Йорк

В Нью-Йорке Лавров встретился с главой Красного Креста Сполярич-Эггер
true
true
true
close
Telegram-канал Мария Захарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита на Генеральную Ассамблею (ГА) ООН в Нью-Йорке проводит встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Об в своем Telegram-канале этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По его словам, эта встреча стала первой в рамках визита министра на Генассамблею ООН.

Утром 24 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью Йорк, где примет участие в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Захаровой, министру в первый день на полях мероприятий ГА ООН предстоит около десяти встреч и переговоров. В частности, он должен встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и государственным секретарем США Марко Рубио.

17 сентября Лавров обвинил Гутерриша в невыполнении требований Устава ООн.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами