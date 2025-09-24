Европейцы находятся в воинственном состоянии, это очень опасно. Об этом ТАСС заявил на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

«К сожалению, европейцы находятся в абсолютно воинственном состоянии, это также очень опасно», — заявил собеседник агентства.

21 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжать российско-украинский конфликт и толкать на это президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва будет дальше работать для того, чтобы найти возможности для мирного урегулирования.

В начале сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз использует украинский конфликт в качестве предлога для лишения стран-членов ЕС суверенитета. По словам Орбана, европейское руководство продвигает идею финансовых обязательств с целью лишить страны самостоятельности.

Ранее Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине.