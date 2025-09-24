На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог оценил инцидент с задержанием машины Макрона в США

Политолог Трухачев: Трамп показал плохое отношение к Макрону в США
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Политолог-европеист Вадим Трухачев в интервью aif.ru прокомментировал инцидент с задержанием машины президента Франции Эммануэля Макрона после его выступления в штаб-квартире ООН. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп показал свое плохое отношение к французскому лидеру еще во время инцидента с перхотью в 2018 году.

«Макрон скоро уйдет с поста президента. Но отношения у них были всегда плохие», — отметил эксперт.

По его мнению, конкретно этот инцидент — с перекрытыми дорогами — является ответом Макрону от Трампа за признание 22 сентября Палестинского государства.

Накануне в Нью-Йорке автомобиль президента Франции остановила полиция, которая перекрыла улицы для проезда кортежа Трампа.

По данным телеканала BMFTV, инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН. Французский лидер, заблокированный полицией, позвонил Трампу, но долго ждать не стал и попытался пешком добраться до посольства Франции. Улица была разблокирована лишь для пешеходов, поэтому Макрон продолжил разговор с главой Белого дома прямо на улице.

Ранее Трамп высказался о признании Палестины.

