Президент Ирана заявил, что страна не будет стремиться к получению ядерного оружия

Пезешкиан: Иран не будет стремиться к получению ядерного оружия

Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия. Об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Пезешкиан отметил, что «евротройка» (Великобритания, Германия, Франция) при попытке США попыталась оказать давление на Иран и восстановить антииранские санкции, отмененные ядерной сделкой 2015 года.

15 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Иран обязан полностью прекратить развитие собственной ядерной программы и демонтировать все мощности по обогащению урана. Глава ведомства подчеркнул, что республика должна оказывать полное содействие МАГАТЭ, учитывая свои обязательства.

В конце августа сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не получал данных о перемещении ядерных материалов из объекта в иранском Исфахане в другое место после ударов США в июне.

Ранее Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе.