На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский надел пиджак для выступления на Генассамблее ООН

Зеленский появился на заседании ГА ООН в гражданской одежде
true
true
true
close
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание Генассамблеи ООН в гражданской одежде — рубашке и черном пиджаке. В Telegram-канале украинского лидера опубликованы кадры с председателем ГА Анналеной Бербок и другими политиками, на которых можно увидеть Зеленского в гражданской одежде.

Украинский президент надел пиджак и для выступления на трибуне ГА ООН. Как отмечает ТАСС, речь Зеленского прозвучала в полупустом зале: его слушали в основном делегаты стран, которые сами планировали выступать после политика, а также сотрудники постоянных представительств при ООН.

Свое выступление лидер Украины провел на английском языке.

Черный пиджак Зеленский надевал и на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 18 августа.

В июне агентство Reuters писало, что изменение гардероба Зеленского на саммите НАТО стало примером «визуальной дипломатии». Как отмечалось в материале, после неудачной дискуссии с Трампом в Овальном кабинете в феврале украинский лидер на второй день встречи в Гааге в первом месяце лета появился в темном костюме и черной рубашке.

Ранее первая леди США встретилась с женой Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами