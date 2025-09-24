Зеленский надел пиджак для выступления на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание Генассамблеи ООН в гражданской одежде — рубашке и черном пиджаке. В Telegram-канале украинского лидера опубликованы кадры с председателем ГА Анналеной Бербок и другими политиками, на которых можно увидеть Зеленского в гражданской одежде.

Украинский президент надел пиджак и для выступления на трибуне ГА ООН. Как отмечает ТАСС, речь Зеленского прозвучала в полупустом зале: его слушали в основном делегаты стран, которые сами планировали выступать после политика, а также сотрудники постоянных представительств при ООН.

Свое выступление лидер Украины провел на английском языке.

Черный пиджак Зеленский надевал и на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 18 августа.

В июне агентство Reuters писало, что изменение гардероба Зеленского на саммите НАТО стало примером «визуальной дипломатии». Как отмечалось в материале, после неудачной дискуссии с Трампом в Овальном кабинете в феврале украинский лидер на второй день встречи в Гааге в первом месяце лета появился в темном костюме и черной рубашке.

Ранее первая леди США встретилась с женой Зеленского.