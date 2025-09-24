На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жалобы Трампа произвели эффект на сотрудников ООН

Politico: жалобы Трампа на штаб-квартиру ООН стали главной темой в кулуарах ГА
Mike Segar/Reuters

Жалобы президента США Дональда Трампа на состояние штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке стали самой обсуждаемой темой в кулуарах проходящей 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сотрудников организации.

Собеседники издания подтвердили, что здание «приходит в упадок» и нуждается в обновлении, хотя оно было отремонтировано в 2015 году. Также они сообщили о неработающих эскалаторах, порванной обивке кресел и неисправностях на пунктах досмотра.

23 сентября Трамп, выступая с речью на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что для него является честью выступление в ООН, однако неработающие эскалатор и телесуфлер сделали это «еще интереснее».

Трамп также обрушился с критикой на ООН. Он отметил, что у организации большой потенциал, но она его не реализует «даже близко».

Администрация президента США регулярно критикует ООН, а сам Трамп за последние месяцы успел распорядиться о выходе Вашингтона из совета по правам человека ООН и ЮНЕСКО. В проекте бюджета на грядущий финансовый год Трамп и вовсе предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их неэффективными.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не играет роли в решении украинского или других конфликтов.

Второй срок Трампа
