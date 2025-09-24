Напротив Капитолия появилась статуя держащихся за руки Трампа и Эпштейна

В Вашингтоне неизвестные установили статую Трампа и Эпштейна, держащихся за руки

Неизвестные установили напротив Капитолия статую президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, держащихся за руки. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

У основания статуи находится табличка с надписью «Мы прославляем долгую связь между президентом Дональдом Трампом и его самым близким другом Джеффри Эпштейном».

В августе помощница Эпштейна Гислейн Максвелл заявила сотрудникам минюста США, что никогда не видела какого-либо неподобающего поведения со стороны действующего американского президента Дональда Трампа.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США опубликовали пропавшую минуту с видеозаписи у тюремной камеры Эпштейна.