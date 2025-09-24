В России установят День взятия Кёнигсберга

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении 9 апреля Дня героического штурма и взятия Кёнигсберга. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в июне этого года группой сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Взятие немецкого города Кёнигсберга стало одним из важных событий на заключительном этапе Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы). Штурм города проходил с 6 по 9 апреля 1945 года. Им руководил Маршал СССР Александр Василевский. Советские войска взяли в плен почти 94 тысячи немецких солдат, было захвачено более 2 тысяч орудий, свыше 1600 минометов и 128 самолетов.

Кёнигсберг был устаревшим городом с точки зрения урбанистики, но грозной крепостью, которую готовились оборонять еще в Первую мировую войну. Ее окружали 15 мощных фортов, построенных в конце XIX века и способных выдержать артиллерийский огонь. Подробнее о тех событиях — в материале «Газеты.Ru».

