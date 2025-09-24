«Это игры»: в России отреагировали на смену позиции Трампа по украинскому конфликту

Новое заявление президента США Дональда Трампа об исходе украинского конфликта и смену его позиции по этому вопросу стоит воспринимать как очередную игру. Об этом радио Sputnik заявил журналист Константин Придыбайло.

По его мнению, россиянам не стоит прислушиваться к «рыжему крашеному чуваку с тональником».

«Это игры Трампа, не надо к нему прислушиваться. <...> Есть игры кальмара, а это игры Трампа... Тут психолог уже не поможет», — сказал журналист.

Накануне в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро», и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики России он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, заявил, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио заявил, что Трамп может поставлять Украине оружие для наступления.