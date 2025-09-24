На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вассерман: Одесса в обозримом будущем войдет в состав России

Депутат Вассерман: Одесса в обозримом будущем воссоединится с Россией
Александр Натрускин/РИА Новости

Одесса в обозримом будущем будет освобождена и войдет в состав России. Об этом в беседе с aif.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«С Одессой в обозримом будущем произойдет то же самое, что и со всей Украиной, – вернется в состав России», — подчеркнул он.

По словам депутата, все другие варианты развития событий на Украине — лишь отсрочка, «которая будет вести к серьезным пробелам для Киева».

В сентябре бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с утверждением, что Россия якобы планирует брать Одессу и Николаев «через Молдавию» — путем поддержки пророссийских сил в стране, приход к власти которых позволит осуществлять военные операции ВС РФ с «молдавского фронта».

По словам Арестовича, среди новых задач ВС РоссииХерсон, Николаев, Одесса.

23 сентября вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Школьный, расположенному в окрестностях Одессы.

Ранее Арестович заговорил об обвале фронта на Украине.

