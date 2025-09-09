Арестович заговорил об обвале фронта на Украине

Арестович заявил, что вскоре для ВС РФ может настать время больших прорывов

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что вскоре на линии боевого соприкосновения ВС РФ могут прорвать «целые участки обороны», и быстро продвигаться вперед. Так на своем канале в YouTube он прокомментировал складывающуюся ситуацию в зоне СВО.

«Война раз в три-четыре месяца меняет свой характер. <…> Сейчас очередной этап, это уже длится все лето, крайние два месяца, когда возникли возможности и тенденция к изоляции поля боя. Следующая тенденция – это прорыв целых участков обороны. Пока это делается на уровне бывших ротных опорных пунктов, <…> когда-нибудь дойдет и до батальонов», — заявил Арестович.

Далее, по его словам, речь пойдет об изоляции целых театров военных действий. После этого для ВС РФ начнется «время больших прорывов», считает он.

До этого американский телеканал CNN сообщал, что давление ВС РФ в зоне специальной военной операции может привести к «территориальным приобретениям стратегического значения» для России.

Ранее Арестович высмеял версию об ударе ракетой «Искандер» по зданию кабмина Украины.