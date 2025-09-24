На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали идею «румынизации» Молдавии

Захарова: народ Молдавии будет ожидать потеря контроля над собственной жизнью
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что молдаван ожидает потеря контроля над собственной жизнью в случае, если они не смогут поднять уровень социального иммунитета в неприятии затей президента Майи Санду о тотальной «румынизации» страны.

Захарова назвала происходящее в стране «испытанием для людей», так как «режим Санду» румынизировал государство.

«Если люди не объединятся в отпоре, в блокаде вот этого самого нападения на них, если они не поднимут свой иммунитет до уровня абсолютного неприятия подобных идей — значит, жди беды. Значит, они через какое-то время будут полностью мимикрировать и терять абсолютный контроль над собственной жизнью», — подчеркнула она.

29 августа портал G4media сообщал, что президент Румынии Никушор Дан хочет присоединить Молдавию и сделал для этого первый шаг — не поздравил страну с Днем независимости.

Поздравительная телеграмма Майе Санду была подготовлена администрацией румынского президента, но не была отправлена адресату, что, в свою очередь, свидетельствует о политическом решении. Кроме того, автор статьи называет подобный шаг «неявным сигналом унионизма».

Ранее в оппозиции Молдавии назвали Санду менеджером Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами