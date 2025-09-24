Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что молдаван ожидает потеря контроля над собственной жизнью в случае, если они не смогут поднять уровень социального иммунитета в неприятии затей президента Майи Санду о тотальной «румынизации» страны.

Захарова назвала происходящее в стране «испытанием для людей», так как «режим Санду» румынизировал государство.

«Если люди не объединятся в отпоре, в блокаде вот этого самого нападения на них, если они не поднимут свой иммунитет до уровня абсолютного неприятия подобных идей — значит, жди беды. Значит, они через какое-то время будут полностью мимикрировать и терять абсолютный контроль над собственной жизнью», — подчеркнула она.

29 августа портал G4media сообщал, что президент Румынии Никушор Дан хочет присоединить Молдавию и сделал для этого первый шаг — не поздравил страну с Днем независимости.

Поздравительная телеграмма Майе Санду была подготовлена администрацией румынского президента, но не была отправлена адресату, что, в свою очередь, свидетельствует о политическом решении. Кроме того, автор статьи называет подобный шаг «неявным сигналом унионизма».

Ранее в оппозиции Молдавии назвали Санду менеджером Запада.