Экс-чиновник Росимущества найден мертвым в консульстве Армении

SHOT: экс-чиновник Борис Авакян найден мертвым
true
true
true
close
mos.news

Экс-чиновник Росимущества Борис Авакян скончался в консульстве Армении. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Беглый экс-чиновник Борис Авакян найден мертвым в здании консульства Армении в Петербурге», — говорится в сообщении.

Как сообщает канал, до этого он сбежал из суда и спрятался в здании дипмиссии.

По данным канала SHOT, Авакяна нашли в уборной без сознания. К месту происшествия вызвали скорую помощь, однако врачи лишь констатировали смерть экс-чиновника Росреестра.

По данным издания «Фонтанка», он совершил суицид.

Бывший чиновник Росреестра и Росимущества Борис Авакян, обвиняемый в уклонении от уплаты таможенных платежей на миллиарды рублей, 23 сентября сбежал из Кронштадтского районного суда Санкт-Петербурга. Он укрылся в консульстве Армении на Васильевском острове и потребовал экстрадиции в эту страну, где он объявлен в розыск.

Ранее суд взыскал с бывшего мэра Иваново 3 млн рублей выписанных самому себе премий.

