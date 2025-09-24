На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе призвали ЕС наладить отношения с Россией

Макдональд: у ЕС нехватка ресурсов, ему придется налаживать отношения с РФ
Global Look Press

Европейскому союзу из-за нехватки ресурсов придется возобновлять нормальные отношения с Россией. Об этом написал в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд.

«Это не только нефть и газ... ЕС до сих пор берет российскую сталь, удобрения, никель, алюминий, рыбу, технику, даже уран», — напомнил представитель СМИ.

По его словам, речь идет миллиардах каждый год, хотя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен об этом никогда не говорит.

Макдональд добавил, что глава ЕК, несмотря на риторику, прекрасно понимает, что ЕС в конце концов придется восстанавливать нормальные отношения с Россией. Журналист считает, ЕС испытывает нехватку ресурсов, а вечно выживать на ветряках и американском сниженном природном газе страны объединения не смогут.

До этого сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Япония) обсудили вопрос о введении новых санкций в отношении Российской Федерации.

Ранее Дмитрий Медведев призвал США снять все санкции с России.

