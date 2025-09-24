Глава МИД Южной Кореи: Сеул и дальше будет поддерживать Украину

Южная Корея будет и дальше рассматривать дополнительные меры поддержки Украины, заявил глава МИД страны Чо Хён. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Чо Хён отметил, что Сеул поддерживал Киев в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, здравоохранение и образование. Он подчеркнул, что Южная Корея будет продолжать рассматривать предоставление дополнительных мер поддержки Украине.

19 сентября глава МИД Южной Кореи заявил, что Сеул сейчас не планирует дополнительных санкций против Москвы, однако какие-то новые инициативы по сотрудничеству также отсутствуют. Также Чо Хён отметил, что правительство Южной Кореи планирует поддерживать контакты с Российской Федерацией в целях защиты интересов южнокорейских компаний.

4 июня профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков заявил в интервью «Ленте.ру», что победа кандидата от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Корее приведет к потеплению в отношениях Сеула с Москвой.

Ранее президент Южной Кореи рассказал о страхе повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом.