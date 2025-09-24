На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Южной Корее будут рассматривать дополнительные меры поддержки Украины

Глава МИД Южной Кореи: Сеул и дальше будет поддерживать Украину
true
true
true
close
Andy.LIU/Shutterstock/FOTODOM

Южная Корея будет и дальше рассматривать дополнительные меры поддержки Украины, заявил глава МИД страны Чо Хён. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Чо Хён отметил, что Сеул поддерживал Киев в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, здравоохранение и образование. Он подчеркнул, что Южная Корея будет продолжать рассматривать предоставление дополнительных мер поддержки Украине.

19 сентября глава МИД Южной Кореи заявил, что Сеул сейчас не планирует дополнительных санкций против Москвы, однако какие-то новые инициативы по сотрудничеству также отсутствуют. Также Чо Хён отметил, что правительство Южной Кореи планирует поддерживать контакты с Российской Федерацией в целях защиты интересов южнокорейских компаний.

4 июня профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков заявил в интервью «Ленте.ру», что победа кандидата от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Корее приведет к потеплению в отношениях Сеула с Москвой.

Ранее президент Южной Кореи рассказал о страхе повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами