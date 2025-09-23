На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии отреагировали на открытие границы с Польшей

Таможенный комитет Белоруссии готов к открытию границы с Польшей, ждет документы
true
true
true
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии готов к открытию Польшей государственной границы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе таможенного комитета.

В ГТК заявили, что ожидают официального подписания Варшавой документов об открытии границы и уведомления Минска.

Таможенный комитет Белоруссии готов к открытию границы и к увеличению нагрузки, увеличению транспортного потока и товаропотока через польско-белорусскую границу, добавили в пресс-службе.

23 сентября польский премьер-министр Дональд Туск перед заседанием кабмина заявил, что Польша откроет границу с Белоруссией. Граница между государствами будет открыта в полночь с 24 на 25 сентября.

Власти Польши закрыли границу с Белоруссией 12 сентября. На этом фоне на пункте пропуска «Брест» были установлены металлический забор и колючая проволока. Кроме того, Варшава направила к границе десятки тысяч военнослужащих. В Польше эти шаги связали с проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025».

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами