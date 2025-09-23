В Белоруссии отреагировали на открытие границы с Польшей

Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии готов к открытию Польшей государственной границы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе таможенного комитета.
В ГТК заявили, что ожидают официального подписания Варшавой документов об открытии границы и уведомления Минска.
Таможенный комитет Белоруссии готов к открытию границы и к увеличению нагрузки, увеличению транспортного потока и товаропотока через польско-белорусскую границу, добавили в пресс-службе.
23 сентября польский премьер-министр Дональд Туск перед заседанием кабмина заявил, что Польша откроет границу с Белоруссией. Граница между государствами будет открыта в полночь с 24 на 25 сентября.
Власти Польши закрыли границу с Белоруссией 12 сентября. На этом фоне на пункте пропуска «Брест» были установлены металлический забор и колючая проволока. Кроме того, Варшава направила к границе десятки тысяч военнослужащих. В Польше эти шаги связали с проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025».
Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.