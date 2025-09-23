США ввели новый визовый сбор

Плата за американскую визу с 1 октября будет увеличена до $435 из-за нового сбора «за добросовестность» (Visa Integrity Fee). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте конгресса США.

К фиксированной стандартной консульской пошлине в $185 теперь будет добавляться $250. При этом в дальнейшем размер нового сбора может быть увеличен.

Новый сбор будет взиматься с получателей неиммиграционных виз, то есть с лиц, временно прибывающих на территорию США для учебы, путешествий и работы. Целью сбора названа компенсация расходов правительства США на борьбу с нелегальной миграцией и модернизацию визовых систем страны за счет нарушителей миграционного законодательства.

В начале сентября США ввели новые правила получения виз, в том числе для россиян. Гражданам РФ получения визы B1/B2, студенческой или любой другой неиммиграционной визы теперь необходимо обращаться только в посольство США в Астане (Казахстан) или в посольство США в Варшаве (Польша).

Ранее США впервые ввели денежный сбор с участников лотереи грин-карт.