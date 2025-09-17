В США начнут брать деньги с желающих принять участие в розыгрыше гринкарты

США впервые ввели регистрационный сбор с участников лотереи грин-карт. Об этом пишет Boundless.

С 16 октября 2025 года все лица, собирающиеся участвовать в лотерее Diversity Visa (DV) (или розыгрыше грин-карт), должны будут электронно оплатить регистрационный сбор в размере одного доллара США.

Грин-карта — это документ, подтверждающий право постоянно жить и работать в США. Несмотря на политическую ситуацию, получить ее каждый год пытаются тысячи россиян.

Госдепартамент США ежегодно разыгрывает 50 тыс. таких карт. Розыгрыш производится случайным образом, но после выигрыша необходимо будет заполнить иммиграционную форму DS-260 и пройти собеседование и медицинский осмотр.

В 2025 году ни одно американское консульство на территории РФ не принимает заявок на грин-карты от россиян. Подать заявки можно только на территории третьих стран.

Ранее в Госдепе заявили о планах аннулировать визы и грин-карты сторонников ХАМАС.