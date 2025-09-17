На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США начнут брать деньги с желающих принять участие в розыгрыше гринкарты

Boundless: США впервые ввели денежный сбор с участников лотереи грин-карт
true
true
true
close
Artiom Photo/Shutterstock/FOTODOM

США впервые ввели регистрационный сбор с участников лотереи грин-карт. Об этом пишет Boundless.

С 16 октября 2025 года все лица, собирающиеся участвовать в лотерее Diversity Visa (DV) (или розыгрыше грин-карт), должны будут электронно оплатить регистрационный сбор в размере одного доллара США.

Грин-карта — это документ, подтверждающий право постоянно жить и работать в США. Несмотря на политическую ситуацию, получить ее каждый год пытаются тысячи россиян.

Госдепартамент США ежегодно разыгрывает 50 тыс. таких карт. Розыгрыш производится случайным образом, но после выигрыша необходимо будет заполнить иммиграционную форму DS-260 и пройти собеседование и медицинский осмотр.

В 2025 году ни одно американское консульство на территории РФ не принимает заявок на грин-карты от россиян. Подать заявки можно только на территории третьих стран.

Ранее в Госдепе заявили о планах аннулировать визы и грин-карты сторонников ХАМАС.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами