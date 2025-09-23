На Украине не верят, что Трамп введет санкции против России

Reuters: в Киеве не верят, что Трамп введет санкции против России

Во властных кругах Украины не верят в то, что президент США Дональд Трамп введет санкции против России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Бывший высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неназванным, усомнился в том, что Трамп вообще введет санкции против России, и сказал, что Украине было бы лучше сосредоточиться на укреплении своих вооруженных сил», — говорится в сообщении издания.

Американский лидер, по оценке Reuters, пренебрежительно отозвался о неделях переговоров между Европой, США и Украиной о гарантиях безопасности для защиты Украины в ходе послевоенного урегулирования.

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

