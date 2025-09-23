На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕК предложила прекратить закупки сжиженного природного газа у РФ на год раньше

Politico: ЕК хочет прекратить закупки российского СПГ к концу 2026 года
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Европейская комиссия в рамках 19-го пакета санкций планирует прекратить все закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) к концу 2026 года. Об этом сообщило европейское бюро газеты Politico со ссылкой на проект документа.

Целью запрета на поставки российского СПГ является «дальнейшее сокращение доходов России от экспорта ископаемого топлива, увеличение расходов на ее незаконные действия на Украине и оказание максимального давления на Россию», чтобы конфликт завершился.

«В основе предложения лежит решение Комиссии отказаться от российского СПГ на год раньше, чем изначально планировалось, установив более ранний срок — конец 2026 года — для долгосрочных контрактов и предоставив шесть месяцев после вступления пакета в силу для краткосрочных сделок», — говорится в материале.

В настоящее время ЕС ведет переговоры по отдельному законопроекту, который к концу 2027 года положит конец всему импорту российского СПГ. Новые санкции идут еще дальше, учитывая, что данное юридическое предложение касается только физических поставок в блок, а не закупок, отмечает Politico.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза согласован с США и будет принят в ближайшие дни.

Ранее эксперт назвал последствия отказа ЕС от СПГ из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами