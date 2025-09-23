ЕК предложила прекратить закупки сжиженного природного газа у РФ на год раньше

Европейская комиссия в рамках 19-го пакета санкций планирует прекратить все закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) к концу 2026 года. Об этом сообщило европейское бюро газеты Politico со ссылкой на проект документа.

Целью запрета на поставки российского СПГ является «дальнейшее сокращение доходов России от экспорта ископаемого топлива, увеличение расходов на ее незаконные действия на Украине и оказание максимального давления на Россию», чтобы конфликт завершился.

«В основе предложения лежит решение Комиссии отказаться от российского СПГ на год раньше, чем изначально планировалось, установив более ранний срок — конец 2026 года — для долгосрочных контрактов и предоставив шесть месяцев после вступления пакета в силу для краткосрочных сделок», — говорится в материале.

В настоящее время ЕС ведет переговоры по отдельному законопроекту, который к концу 2027 года положит конец всему импорту российского СПГ. Новые санкции идут еще дальше, учитывая, что данное юридическое предложение касается только физических поставок в блок, а не закупок, отмечает Politico.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза согласован с США и будет принят в ближайшие дни.

