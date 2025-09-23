Рубио отреагировал на обвинения стран НАТО в адрес РФ словами «ничего нового»

Рубио: в утверждениях о нарушении РФ воздушных границ НАТО нет ничего нового

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что не видит ничего нового в утверждениях стран НАТО о якобы нарушении Россией их воздушных пространств.

«Мы видели пролеты [авиации], и в этом нет ничего нового. Кстати говоря, это происходило и раньше, возможно, не с такой периодичностью», — сказал Рубио, добавив, что подобное происходило и у побережья Аляски.

Он отметил, что НАТО реагирует соответствующим образом на инциденты в воздушном пространстве стран — членов альянса. По его словам, если истребитель или бомбардировщик входит в опознавательную зону ПВО, то для его перехвата направляются самолеты. Беспилотники в свою очередь сбиваются, сказал Рубио.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией из-за полета над Балтийским морем. Власти Эстонии утверждают, что самолеты якобы пересекли воздушное пространство страны у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В связи с этим Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Устава альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не увидел «непосредственной угрозы» в инциденте с российскими истребителями, которые якобы вторглись в воздушное пространство Эстонии. Он отметил, что силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации.

