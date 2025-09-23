В Британии заявили, что Путин держит палец на «ядерном спусковом крючке»

Президент России Владимир Путин якобы готовится к применению ядерного оружия и «держит палец на спусковом крючке». Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на мнение бывшего офицера разведки США Ребекки Коффлер.

По ее словам, в ходе учений «Запад-2025» РФ якобы симулировала запуск тактического ядерного оружия под контролем Путина. Коффлер также считает «опасным обострением» обстановки в европейском регионе нарушение границ Польши, Румынии и Эстонии беспилотниками и самолетами, которые в ЕС называют российскими.

При этом ряд других экспертов считают, что Коффлер намеренно распространяет «истерию» и пытается навязать образ России как агрессора в рамках информационной войны против Москвы.

Созданный в рамках учения «Запад-2025» совместный штаб коалиционной группировки войск России и Белоруссии на полигоне «Мулино» завершил работу 17 сентября.

Российско-белорусские учения прошли с 12 по 16 сентября. В рамках учений проводились операции «с целью нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах Союзного государства и разгрома агрессора», заявляло Минобороны РФ.

Ранее в США назвали важным для Запада заявление Путина о ядерном оружии.