На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что Москва лидирует в гонке беспилотников

The Times: РФ превзошла Украину в производстве и качестве БПЛА
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Россия превзошла Украину в производстве и качестве беспилотников средней дальности. Об этом пишет The Times.

Командир одного из пехотных батальонов ВСУ рассказал изданию, что из-за беспилотников изменения на лини боевого соприкосновения происходят настолько быстро, что зачастую не работают концепции, реализованные всего месяц назад. Новое поколение FPV-дронов и их оптоволоконные аналоги быстро меняют линию фронта и концепцию ведения боя.

В качестве примера он рассказал, что только на прошлой неделе дальность поражения российских беспилотников увеличилась на 4 км.

До этого портал «Милитарный» сообщал, что на Украине создали новый дрон «Батяра» с дальностью полета 800 км.

Беспилотник был разработан компанией DeepStrikeTech. Преимуществом дрона разработчики назвали способность сохранять запрограммированную траекторию во время крутого пикирования на цель при получении повреждений.

Ранее россиян призвали привыкнуть к перебоям с мобильным интернетом из-за атак БПЛА.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами