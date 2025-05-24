На Западе заявили, что Москва лидирует в гонке беспилотников

The Times: РФ превзошла Украину в производстве и качестве БПЛА

Россия превзошла Украину в производстве и качестве беспилотников средней дальности. Об этом пишет The Times.

Командир одного из пехотных батальонов ВСУ рассказал изданию, что из-за беспилотников изменения на лини боевого соприкосновения происходят настолько быстро, что зачастую не работают концепции, реализованные всего месяц назад. Новое поколение FPV-дронов и их оптоволоконные аналоги быстро меняют линию фронта и концепцию ведения боя.

В качестве примера он рассказал, что только на прошлой неделе дальность поражения российских беспилотников увеличилась на 4 км.

До этого портал «Милитарный» сообщал, что на Украине создали новый дрон «Батяра» с дальностью полета 800 км.

Беспилотник был разработан компанией DeepStrikeTech. Преимуществом дрона разработчики назвали способность сохранять запрограммированную траекторию во время крутого пикирования на цель при получении повреждений.

Ранее россиян призвали привыкнуть к перебоям с мобильным интернетом из-за атак БПЛА.