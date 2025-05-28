На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС оценили сроки создания собственной индустрии БПЛА

Politico: ЕС потребуются годы для создания собственной индустрии БПЛА
close
Inna Varenytsia/Reuters

У Европейского союза (ЕС) уйдут годы на создание с нуля собственной индустрии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает газета Politico.

По мнению издания, решением в данном случае станет партнерство с Украиной. В частности, европейские армии получат большую пользу от доступа к украинскому рынку производства вооружений.

Кроме того, ЕС мог бы использовать Украину в качестве полигона для испытания дронов и обучения военнослужащих борьбе с ними, так как у стран Европы нет ни опыта, ни скоординированных планов по развитию данной индустрии.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский требует увеличить количество «операций с использованием беспилотников» против России со 100 в день до 300–500.

23 мая на Украине заявили о создании нового дрона «Батяра» с дальностью полета 800 км. Преимуществом аппарата разработчики назвали способность сохранять запрограммированную траекторию во время крутого пикирования на цель при получении повреждений.

Ранее эксперт рассказал, как Telegram помогает работать с боевыми дронами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами