В ЕС оценили сроки создания собственной индустрии БПЛА

У Европейского союза (ЕС) уйдут годы на создание с нуля собственной индустрии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает газета Politico.

По мнению издания, решением в данном случае станет партнерство с Украиной. В частности, европейские армии получат большую пользу от доступа к украинскому рынку производства вооружений.

Кроме того, ЕС мог бы использовать Украину в качестве полигона для испытания дронов и обучения военнослужащих борьбе с ними, так как у стран Европы нет ни опыта, ни скоординированных планов по развитию данной индустрии.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский требует увеличить количество «операций с использованием беспилотников» против России со 100 в день до 300–500.

23 мая на Украине заявили о создании нового дрона «Батяра» с дальностью полета 800 км. Преимуществом аппарата разработчики назвали способность сохранять запрограммированную траекторию во время крутого пикирования на цель при получении повреждений.

Ранее эксперт рассказал, как Telegram помогает работать с боевыми дронами.