Венгрия отказалась подчиняться ультиматуму США касательно России

Сийярто: Венгрия не перестанет покупать нефть России, несмотря на требование США
Global Look Press

Венгрия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на требования США прекратить это делать. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью британской газете The Guardian.

Он подчеркнул, что для Венгрии энергоснабжение — чисто физический вопрос, страна может позволить себе покупать нефть только там, где у нее есть инфраструктура. По словам дипломата, без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение республики.

Сийярто добавил, что со странами Западной Европы вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом смысле, невозможно.

13 сентября президент США Дональд Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.

Ранее Трамп заявил, что еще «не время» просить Путина о прекращении огня.

