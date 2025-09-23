Венгрия отказалась подчиняться ультиматуму США касательно России

Венгрия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на требования США прекратить это делать. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью британской газете The Guardian.

Он подчеркнул, что для Венгрии энергоснабжение — чисто физический вопрос, страна может позволить себе покупать нефть только там, где у нее есть инфраструктура. По словам дипломата, без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение республики.

Сийярто добавил, что со странами Западной Европы вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом смысле, невозможно.

13 сентября президент США Дональд Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.

Ранее Трамп заявил, что еще «не время» просить Путина о прекращении огня.