Зеленский резко раскритиковал собственную партию

Украинский лидер Владимир Зеленский на непубличной встрече с депутатами Рады раскритиковал членов его партии «Слуга народа», по мнению Зеленского депутаты не могут создать правильный образ страны в глазах Запада. Об этом пишет американская газета Politico.

«Украинский лидер выразил разочарование своей собственной партии «Слуга народа», критикуя членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за неспособность создать образ Украины, который бы был симпатичен западным партнерам», — говорится в сообщении издания.

При этом, по сведениям Politico, заявление украинского лидера не нашло отклик у украинских парламентариев.

До этого политолог Александр Блохин заявил, что Зеленский на Генассамблее ООН будет просить президента США Дональда Трампа придерживаться политики его предшественника Джо Байдена в отношении Украины.

23 сентября начнется неделя высокого уровня 80-й сессий Генассамблеи ООН, на полях которой глава МИД Сергей Лавров проведет десятки встреч. Кроме того, ожидается встреча американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сейчас идет подготовка переговоров.

Чего ждать от предстоящих встреч и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее миссия РФ при ООН обвинила Европу в попытке настроить Трампа против Москвы.