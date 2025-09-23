Президент Турции назвал ХАМАС «движением сопротивления»

Эрдоган заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что не признает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией.

«Я не считаю ХАМАС террористической организацией. Напротив, я считаю его движением сопротивления», — заявил он.

По его словам, военных сил ХАМАС хватает лишь на защиту от атак Израиля.

До этого турецкий лидер заявил, что после нападения Израиля на представителей движения ХАМАС в Катаре стало понятно, что израильская сторона стала угрозой мировому порядку. Он отметил, что атака по делегации является вызовом для всей международной системы и права. Эрдоган подчеркнул, что действия Израиля являются нарушением суверенитета независимой и миролюбивой страны.

22 сентября сообщалось, что ХАМАС подготовило письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой гарантировать 60-дневное прекращение огня в обмен на освобождение половины заложников.

7 сентября в официальном Telegram-канале движения сообщили о готовности обсуждать освобождение всех заложников в обмен на полное прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и формирование независимого палестинского правительства.

Ранее в Белом доме анонсировали переговоры Трампа и Эрдогана.