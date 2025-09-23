Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник объяснил, чего стремится добиться Украина с помощью ударов по России. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что в начале сентября число атак беспилотниками по гражданским объектам в России выросло почти в два раза по сравнению с весной.

По его словам, ударами по РФ Украина хочет добиться получения финансирования от Запада.

Мирошник отметил, что сегодня Киев просит фантастические объемы денег, а для их получения необходимо создавать определенный «победный фон», демонстрировать , что у них есть потенциал на какие-то действия, за которые Запад должен платить.

21 сентября британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попытается убедить лидера США Дональда Трампа поддержать финансово новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе двусторонних переговоров в Нью-Йорке.

Ранее в США представили проект конфискации российских активов.