Зеленский рассказал Келлогу о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский отметил, что проинформировал Келлога о ситуации на фронте, а также рассказал о результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска (Красноармейск).

По словам президента Украины, в рамках встречи обсуждалось развитие сотрудничества Киева и Вашингтона, например, о взаимовыгодных соглашениях по беспилотникам и закупке американского оружия.

20 сентября подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский должен задуматься над словами Келлога о признании потери части территорий республики.

Он призвал украинцев понять, что чем дольше Зеленский отказывается признавать очевидное, тем больше потерь будут нести ВСУ. На данный момент Киев продолжает терять войска и территорию, констатировал эксперт.

