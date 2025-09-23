На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о встрече со спецпосланником президента США

Зеленский рассказал Келлогу о ситуации на фронте
true
true
true
close
UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский отметил, что проинформировал Келлога о ситуации на фронте, а также рассказал о результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска (Красноармейск).

По словам президента Украины, в рамках встречи обсуждалось развитие сотрудничества Киева и Вашингтона, например, о взаимовыгодных соглашениях по беспилотникам и закупке американского оружия.

20 сентября подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский должен задуматься над словами Келлога о признании потери части территорий республики.

Он призвал украинцев понять, что чем дольше Зеленский отказывается признавать очевидное, тем больше потерь будут нести ВСУ. На данный момент Киев продолжает терять войска и территорию, констатировал эксперт.

Ранее в России раскрыли, о чем думают мировые политики относительно Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами