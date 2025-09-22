На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом рассказал, чему будет посвящена речь Трампа на Генассамблее ООН

Белый дом: Трамп в своей речи на ГА ООН затронет вопрос завершения конфликтов
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своей речи на трибуне Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН затронет вопрос завершения международных конфликтов, а также тему «возрождения мощи» США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Завтра президент Трамп выступит с большой речью, подчеркнув возрождение американской мощи во всем мире, его исторические достижения всего за восемь месяцев, включая завершение семи мировых войн и конфликтов», — заявила она.

80-я сессия ГА ООН стартовала в Нью-Йорке 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Выступление Трампа на заседании Генассамблеи ООН ожидается во вторник, 23 сентября.

По словам исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, ближневосточная проблематика станет центральной темой недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с западными странами постараются напомнить и о восточноевропейской проблеме, которая «уже всем надоела». Полянский подчеркнул, что все видят ее решение, но понимают что украинская сторона не заинтересована в мирном урегулировании.

Ранее США на заседании Совбеза ООН заявили о прямых переговорах РФ и Украины.

Переговоры о мире на Украине
