Полянский: неделя высокого уровня ГА ООН будет посвящена Палестине, а не Украине

Ближневосточная проблематика станет центральной темой недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, украинский вопрос всем надоел. Об этом заявил RTVI исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«На неделе высокого уровня на первом плане будет ближневосточная проблематика, это абсолютно очевидно. Украина сейчас интересует гораздо меньшее количество стран», — сказал он.

По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский вместе с западными странами постараются напомнить и о восточноевропейской проблеме, которая «уже всем надоела». Полянский подчеркнул, что все видят ее решение, но понимают что украинская сторона не заинтересована в мирном урегулировании.

Он также прокомментировал решение ряда стран, включая Францию, Великобританию и Австралию, признать Палестину в ходе Генассамблеи, напомнив, что Москва признала ее государственность еще в советские годы. Дипломат считает, что признание ООН геноцида в секторе Газа побудило другие государства предпринимать определенные действия.

В сентябре независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел страны в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Ранее Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН о двухгосударственном решении для Палестины.