Орбан заявил, что Венгрия никому не давала права вести войну от ее имени

Орбан: Венгрия не позволит ЕС втянуть ее в войну
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Венгрия настаивает на том, что Евросоюз не может считать себя участником конфликта на Украине, несмотря на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления перед парламентом страны, передает РИА Новости.

«Венгрия никому не давала права вести войну от ее имени. Венгрия является членом Евросоюза. Она ни с кем не воюет, так что и ЕС не может воевать», — подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер также заявил о непризнании необходимости приема Украины в Евросоюз, предупреждая, что это приведет к втягиванию ЕС в конфликт. По его словам, военного решения ситуации нет — только дипломатическое, и Венгрия предлагает начать российско-европейские переговоры.

«Давайте не допустим, чтобы судьба Европы снова решалась без нас», — добавил политик.

11 сентября Орбан заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна покинуть свой пост из-за своих милитаристских взглядов. Венгерский лидер обратил внимание на резкую провоенную речь фон дер Ляйен, которую она произнесла после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

Ранее стало известно, что Европарламент в октябре проголосует по вотумам недоверия фон дер Ляйен.

