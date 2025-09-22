На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский зарегистрировал законопроект о направлении ВСУ в другие страны

«Страна»: Зеленский зарегистрировал проект о направлении ВСУ в другие страны
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие страны, речь идет о Турции и Великобритании. Об этом сообщает издание «Страна».

«Зеленский предложил Раде отправить украинские войска в Турцию и Британию», — говорится в сообщении издания.

По словам главы МО Украины Дениса Шмыгаля, закон необходим для отправки украинских подразделений в эти страны с целью получения сложной военной техники и освоения ее использования.

Как пишет «Страна», в Турцию Киев планирует отправить корвет ВМС «Гетман Иван Мазепа» (типа «Ada») и 106 военных, а в Британию ряд противоминных кораблей.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны.

Ранее СМИ рассказали о позиции Трампа по Украине после визита в Лондон.

Новости Украины
