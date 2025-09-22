Сийярто: урегулирование на Украине сведет к нулю риск эскалации между РФ и НАТО

Окончание конфликта на Украине может свести к нулю риск эскалации между Россией и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что с самого начала СВО, три с половиной года назад, было понятно, что самым худшим вариантом развития событий будет прямая конфронтация между Россией и НАТО. По его словам, она равносильна очень серьезному риску начала войны. Избежать этого, по его мнению, можно, завершив конфликт на Украине.

До этого посол РФ в Брюсселе Денис Гончар заявил, что призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной являются прямым подстрекательством к военному столкновению НАТО и России. Дипломат отметил, что «наиболее горячие головы» призывают не ограничиваться мониторингом ситуации в воздухе и на земле на восточных рубежах стран — членов альянса, но и создать бесполетную зону на Украине, а над ее территорией сбивать натовскими силами российские беспилотники.

Гончар выразил надежду, что руководству Евросоюза хватит здравого смысла, чтобы не допустить перерастания текущей накаленной ситуации во что-то худшее.

Ранее в США описали сценарий потенциальной войны между Россией и НАТО.