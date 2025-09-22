На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол РФ в Бельгии заявил об опасности призывов к созданию бесполетной зоны над Украиной

Посол Гончар: бесполетная зона над Украиной может привести к конфликту НАТО и РФ
МИД РФ

Призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной являются прямым подстрекательством к военному столкновению НАТО и России. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.

Дипломат отметил, что «наиболее горячие головы» призывают не ограничиваться мониторингом ситуации в воздухе и на земле на восточных рубежах Североатлантического альянса, но и создать бесполетную зону на Украине, а над ее территорией сбивать натовскими силами российские беспилотники.

«Это — прямое подстрекательство к военному столкновению альянса с Россией», — подчеркнул посол.

По словам Гончара, остается надеяться, что руководству Евросоюза хватит здравого смысла, чтобы не допустить перерастания текущей накаленной ситуации во что-то худшее.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

На фоне произошедшего глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Он добавил, что Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.

Ранее в Европе заявили, что бесполетная зона на Украине грозит конфликтом НАТО с Россией.

Новости Украины
