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В Ереване раскрыли ожидания от партнерства с НАТО

МИД Армении заявил, что ждет выстраивания более прочного партнерства с НАТО

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Армении по случаю 30-летия установления партнерских отношений республики с НАТО заявило, что ждет с нетерпением выстраивания более прочного партнерства с альянсом. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети X.

«Тридцать лет назад Армения присоединилась к «Партнерству во имя мира», что обозначило важный момент в ее оборонном и политическом взаимодействии», — следует из публикации.

В МИД Армении добавили, что Ереван по-прежнему придерживается пути углубления и укрепления сотрудничества с Североатлантическим альянсом, уделяя особое внимание общим ценностям и интересам.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство республики, между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства. Документ был подписан в декабре 2005 года.

Из документа следует, что участие Армении в альянсе предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, а также разработку самой стратегии этой безопасности. Кроме того, в документе содержится пункт о разработке военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования.

4 октября директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ заявил, что страны Запада добиваются от Армении выхода из ОДКБ. Такое решение поставит Ереван в еще большую зависимость от стран НАТО в вопросах дальнейшего взаимодействия с Азербайджаном.

Ранее в МИД РФ выразили озабоченность действиями Запада в Армении.

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