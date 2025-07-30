В Кремле предупредили Армению о рисках сближения с НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сближение Армении и Азербайджана грозит дестабилизацией и насаждением конфронтации. С такими словами она выступила в интервью для «Известий».

«Это действительно риски, потому что ситуация усугубляется, и всем хорошо известно, чем это заканчивается. Везде, где появляется Североатлантический альянс, насаждается конфронтация, растет военная напряженность, забывают слова «мир», «стабильность», «нормальность», — заявила она.

Захарова заявила, что НАТО стремится к установлению колониальных отношений с бывшими республиками СССР и целью Альянса якобы является использование ресурсов стран постсоветского пространства и разжигание конфликтов. По ее словам, цель НАТО заключается в использовании ресурсов региона в интересах Запада, особенно в контексте геополитического противостояния с Россией.

20 февраля делегация НАТО прибыла в Армению для организации совместных военных учений.

Ранее Алиев заявил, что на границе Азербайджана и Армении появилась инфраструктура НАТО.