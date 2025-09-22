На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В постпредстве РФ выступили против политизации Совета по правам человека ООН

Постпредство РФ призвало не использовать СПЧ ООН для давления на Венесуэлу
Mike Segar/Reuters

Российская сторона выступает против политизации работы Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Об этом заявил представитель РФ на сессии СПЧ ООН, передает РИА Новости.

По его словам, Москва настаивает на необходимости продолжать объективную и беспристрастную работу данного совета.

«Категорически против использования этого правозащитного органа системы ООН для оказания политического давления на Венесуэлу», — подчеркнул представитель РФ в ходе диалога с Независимой международной миссией по установлению фактов в Венесуэле, который состоялся в рамках 60-й сессии СПЧ Всемирной организации.

19 сентября председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что парламент республики единогласно одобрил в первом чтении Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с РФ. Документ предполагает обеспечение долгосрочного сотрудничества и солидарности между двумя государствами. Также он подтверждает стремление Москвы и Каракаса к формированию многополярного мира, основанного на праве и равенстве стран.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ обозначили позицию по конфликту между США и Венесуэлой.

