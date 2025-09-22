Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в сфере стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания предложил постоянными членами Совета безопасности обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что стратегическая стабильность имеет исключительно важное, принципиальное значение для защиты национальных интересов Российской Федерации, ее суверенитета, для обеспечения международной безопасности в целом.

Российский лидер отметил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием многих факторов негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка.

По словам Путина, в результате разрушительных шагов государств Запада были значительно подорваны основы для диалога между странами, которые обладают ядерным оружием.

В состав постоянных членов входят заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и другие лица.

Ранее в Кремле анонсировали международные контакты Путина.