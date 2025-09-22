Reuters: ФРГ готовится лечить по 1000 раненых в день в случае конфликта с РФ

Германия готовится лечить «около 1000 раненых» в день на случай якобы возможного «конфликта НАТО и России». Об этом пишет агентство Reuters.

«Вооруженные силы Германии планируют, как лечить около 1000 раненых военнослужащих в день в случае возникновения крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией», — говорится в сообщении.

В материале также говорится, что Москва якобы «может начать наступление с 2029 года».

Как пишет Reuters, главный хирург Германии Ральф Хоффманн заявил, что количество раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности сражения и от того, какие воинские подразделения будут задействованы.

До этого военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко прокомментировал сообщение военного корреспондента Александра Коца о военных учениях Североатлантического альянса, в ходе которых, по его мнению, готовится блокада Калининграда. По его словам, НАТО действительно может устроить провокации на Балтике. Руководство Евросоюза практически открыто говорит о том, что необходимо готовиться к большому конфликту, который может начаться в 2030 году.

Ранее сообщалось, что Эстония возведет на границе с Россией противотанковый ров.