Сын Трампа публично спародировал отца

NYP: сын Трампа публично спародировал отца на церемонии прощания с Чарли Кирком
Brian Snyder/Reuters

Сын президента США Дональда Трампа Дональд-младший публично спародировал отца во время церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком. Видеозапись его выступления опубликовал New York Post (NYP) на своем YouTube-канале.

Сын главы Белого дома признался, что ему часто делают замечания из-за его публикаций в соцсетях. Он согласился, что может выкладывать «крайне неуместные мемы».

По словам Трампа-младшего, он даже получал звонки от своего отца по этому поводу и выслушивал его замечания.

«Знаешь, Дон, ты слишком агрессивен в социальных сетях. Дон, расслабься», — сказал Дональд-младший, пародируя манеру речи отца.

В мае Трампа-младшего включили в список вероятных кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии в 2028 году. В число вероятных кандидатов также вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора: Рон ДеСантис (Флорида), Гленн Янгкин (Вирджиния) и Брайан Кемп (Джорджия).

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.

