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Эксперт заявил, что Турция может потерять статус посредника по Украине

Политолог Озер: Турция может потерять статус посредника из-за «коалиции дронов»
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Турция может потерять свою роль посредника в урегулировании конфликта на Украине из-за участия в так называемой коалиции дронов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий политолог и эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

Он напомнил, что Турция одной из первых начала поставки ударных беспилотников Украине, а компания Baykar уже строит завод по их производству на украинской территории. Это, по его мнению, говорит о долгосрочных планах сотрудничества.

Аналитик отметил, что Анкара старается сохранять нейтралитет, насколько это возможно для страны — члена НАТО. Однако в нынешних условиях ее участие в военной помощи Украине может подорвать доверие со стороны других сторон конфликта.

Озер также добавил, что переговорный процесс, инициированный в Стамбуле, фактически завершил свою миссию и постепенно уступает место другим площадкам — в частности, в Саудовской Аравии, которую, как считает эксперт, активно поддерживают США.

Латвийское минобороны сообщало, что Турция и Бельгия присоединились к инициативе по поставке беспилотников Украине. Сейчас в коалиции участвуют 20 стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Канаду и другие государства НАТО.

Компания Baykar начала строительство завода на Украине в феврале 2024 года. На предприятии планируют выпускать до 120 беспилотников в год и создать около 500 рабочих мест.

Россия неоднократно заявляла, что западные поставки оружия мешают мирному процессу. В Москве считают, что подобные действия только углубляют конфликт и делают страны НАТО его участниками.

Ранее сообщалось о намерении Швеции выделить Украине новую военную помощь.

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