Украинская сторона понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого мирные жители получили ранения. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов (на фото) в своем Telegram-канале.

«Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. Против мирных жителей», — заявил он.

По словам Константинова, все люди, причастные к атаке, понесут наказание. В посте он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и почтил память тех, кого не удалось спасти.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь.

Ранее в Госдуме обвинили ВСУ в использовании при атаке на Крым запрещенных методов войны.