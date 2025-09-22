На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол рассказал, какие последствия ждут Бельгию в случае конфискации активов России

Посол Гончар: любые посягательства Бельгии на активы РФ не останутся без ответа
close
Depositphotos

Любые посягательства Бельгии на суверенные замороженные активы России не останутся без ответа, это станет нарушением международного права, двусторонних договоренностей и контрактных обязательств. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.

Дипломат подчеркнул, что это касается не только отношений между Россией и «Евроклиром», но и подписанных Бельгией международных документов.

Гончар подчеркнул, что за конфискацию российских активов расплачиваться в первую очередь придется Бельгии, поскольку ее репутация надежной юрисдикции будет уничтожена, а доверие инвесторов — подорвано.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23–24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфискация замороженных суверенных активов РФ спровоцирует не хаос, а жесткие ответные меры с российской стороны.

Ранее Макрон заявил, что конфискация замороженных активов России невозможна без нарушения закона.

